FINALE COURSE DE VACHES COCARDIERES À SALIN DE GIRAUD MERCREDI 9 AOÛT 2017

La Finale courses de Vaches organisées par le Parc naturel régional de Camargue et le Club Taurin Prouvenço Aficioun de Salin de Giraud. Après deux courses de sélection de vaches la finale se courra mercredi 9 août 2017, à 18 h 00. Après avoir observé 16 vaches de huit manades, le jury s’est réuni pour déterminer les 4 manades sélectionnées pour la Finale :

• Manade AGU (Vaches 354 et 328)

• Manade BLANC (Vaches 362 et 358)

• Manade DIDELOT-LANGLADE (Vaches 236 et 409)

• Manade de la GALERE (Vaches 385 et 158)

Un prix sera remis à la meilleure vache de la finale à l’issue de la course.

L’entrée générale est fixée à 7 €; nous convions les fidèles aficiouna à venir ce jour-là soutenir cette action du Parc naturel régional de Camargue en faveur de la promotion de “la raço di Biòu” et à venir encourager les jeunes raseteurs stagiaires de la Fédération Française de Course Camarguaise.



Interview de Aurèlien JOUVENEL chargé de mission PNRC auprès des éleveurs :

Site : http://www.parc-camargue.fr/