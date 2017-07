FIESTA Y TOROS À CHÂTEAURENARD DU 22 AU 24 JUILLET 17

Fiesta y Toros est synonyme de fête à Châteaurenard. Pendant tout un week-end la ville vit au rythme des bodegas et des peñas. Des tentes sont dressées aux Allées Marcel Jullian qui jouxtent les arènes et offrent la possibilité de boire l’apéritif entouré de gardians et d’aficionados. Il est même possible de s’y restaurer, le tout dans une ambiance détonante. C’est un fabuleux mélange de traditions espagnoles et camarguaises où encierros et abrivados se succèdent pour laisser place à la fin du week-end au temps fort de cette feria, la corrida. Chaque année les meilleurs taureaux et les toreros s’affrontent. Ce sont bien 6 Toros Bravos de La Quinta qui seront lidiés le 23 juillet dans les arènes de la cité des Tours. Lidié par Roman PEREZ, Thomas JOUBERT et Thomas DUFAU.

L’interview de Christian ROSSI président de l’association Culture Animation Tradition de Châteaurenard et le torero Roman PEREZ :

Les locations se font auprès de la Maison des Services – place Voltaire – 13160 Châteaurenard téléphone: 04 90 24 35 02

horaires de la billetterie :

Mardi: 8h30 – 12h00 et 13h30 – 19h00

Mercredi: 9h00 – 12h00 et 13h30 – 17h00

Vendredi: 8h30 – 16h00

Samedi matin: 9h00 – 12h00

Site : http://www.fiestaytoros.com/