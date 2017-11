FÊTE DU VIN NOUVEAU AVEC LE KIWANIS MOURIES VALLÉE DES BAUX SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017

Le Kiwanis Mouriès Vallée des Baux organise la Fête du Vin Nouveau au Moulin Peyre de Mouries. Sur les conseils d’un caviste, vous pourrez déguster et choisir votre vin de la soirée.

Un verre sérigraphié de l’évènement vous sera proposé (5euros) afin de déguster les différentes bouteilles. Les bénéfices de la soirée seront reversés l’association “Le sourire de Capucine”



L’interview de Christian SIGNORET (au coté de Serge GILLY et Betty CHICCO) :

Une restauration variée de charcuterie de qualité et de fromages seront possible sur place.

Boissons sans alcool pour les enfants.

Informations et réservations au 06.82.59.58.08.

Nombre de places limitées.

Les enfants des Alpilles comptent sur votre générosité!!

Site : https://www.facebook.com/kiwanismouriesvalleedesbaux/