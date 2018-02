FÊTE DE L’ANDALOUSIE À ARLES DU 23 AU 25 FÉVRIER 2018

L’Andalousie luit sous les projecteurs

C’est un week-end endiablé qui nous attend en cette fin février. En effet, à l’occasion de la fête de l’Andalousie, le comité de jumelage Arles – Jerez, en partenariat avec les associations Label Andalou, Les Andalouses et Passion Sévillane (Raphèle), propose un week-end andalou les 23, 24 et 25 février avec un programme à réjouir les plus difficiles : le vendredi 23 à 20 heures 30 – Auditorium de la MDVA , boulevard des Lices, sera donné un spectacle de la compagnie « Calle Flamenca » où Matéo Campos et Guillaume Franceschi présenteront leur nouveau spectacle sur des compositions originales, chants traditionnels comme « la solea por buleria » et accompagneront José Miranda, danseur ancré dans la tradition depuis son plus jeune âge.

Le samedi 24, à 19h30 au Club des Jumelages, place de la République, soirée cabaret avec le duo « Vice et Vertu », chansons françaises et flamenco capricieux: nouvelles formes d’interprétations en Français de grands textes d’auteurs et chansons réalistes du début du siècle à nos jours …mais avec du Flamenco tantôt décalé et désopilant, tantôt rude ou délicat. Spectacle qui accompagnera un dîner “tapas” sucrées, salées avec sangria, cava….).

Le dimanche 25, à 11h en la Primatiale Saint Trophime, messe sévillane avec la chorale « Flores de Sal » ; à 15 h. à l’auditorium de l’Espace Van Gogh, place Félix Rey, sera donnée une conférence sur la guerre d’Espagne, conférence animée par Joachim Garcia, Amicale des anciens guérilleros FFI Gard-Lozère .Interprétation de chants républicains par la chorale « Flores de Sal », représentant l’Association Passion sévillane de Raphèle – Entrée Libre.

A savoir également que du vendredi 23 au dimanche 25 février, au Club des Jumelages, place de la République, sera présentée une exposition de Sanguines « L’épopée des Républicains Espagnols », sur des Œuvres d’Anne Marie Garcia – ouvertures vendredi de 12h à 17H30 – samedi de 10h à 17h30 – dimanche de 10h à 12h – Entrée Libre .Vernissage samedi 12h avec animation musicale assurée par Label Andalou.

L’interview de Marie José MARCHESSEAU présidente du comité de jumelage ARLES – JEREZ :

Pour renseignements s’adresser au Club des Jumelages de la Ville d’Arles coordonnées:

téléphone 04 86 32 90 65

mail: jumelagesvillearles@gmail.com

Site : http://www.clubdesjumelages.com