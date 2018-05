FÊTE DE LA JEUNESSE ET MARCHÉ AUX FLEURS DE TARASCON DU 19 AU 21 MAI 2018

Cette année, la Fête de la Jeunesse et le Marché aux Fleurs s’associent à Tarascon !

Rendez-vous le samedi 19 mai pour la Fête de la Jeunesse, place de la Gare, avec pour thème « Dans la nature et dans les airs », slack line, parcours de trottinette graff maquillage, accrobranche, animations cirque, activités « Fort Boyard » et de nombreuse surprises.

Et durant tout le week end de Pentecôte, les 19, 20 et 21 mai pour la 36e édition du Marché aux Fleurs !

Un jardin extraordinaire de spécimens rares, de plantes aromatiques et de cactées en tout genre. Un Espace Paysager et Horticole, Fleuristes et pépiniéristes sur le Cours Aristide Briand et Avenue de la République.

Mais aussi un Marché du Terroir et des Saveurs Artisans et producteurs avec dégustations, La Halle aux Arts, des Expositions, un Concours d’épouvantails, un espace détente et décorations florales Rue des Halles et de nombreuses Animations en ville : Déambulations, concerts et divers animations pour les enfants…

Interview de Patrice BLANC directeur du service des festivités de la ville de Tarascon :

Office de Tourisme de Tarascon

Tél. 04 90 91 03 52

Site : https://fr-fr.facebook.com/Tarascon-en-Provence-145859319387/

http://www.tarascon.fr/