FÊTE DE LA JEUNESSE ET MARCHÉ AUX FLEURS DE TARASCON DU 19 AU 21 MAI 2018

Interview de Véronique avec une magnifique sélection d’aromatiques et de piment mais également des tomates

Eric nous propose de magnifiques fleurs de quoi faire éclater les couleurs dans son jardin mais également une sélection d’aromatiques et d’agrumes

Installé rue des halles Souad vous attend avec ses produits cosmétiques de hammam huile d’argan rhassoul argile verte et également pierre d’alun

L’association Couleurs Passions installé sous les voûtes de la rue des halles avec Manola Jeannette et Danielle et les œuvres de Chantal

Sophie MONLEAU toute nouvelle présidente de l’association des commerçants et artisans de Tarascon

La librairie lettres vives de Tarascon participe également à sa manière au marché aux fleurs avec signature dédicace de 4 auteurs Marie Schoepfer Olivier Allemand Antonio Manuel et Alain Colombo

Marius a fait sa sélection d’arbre

Monsieur le Maire au côté de notre reine d’Arles Naïs Lesbros

Madame Patricia Vincent élu à la jeunesse pour la commune de Tarascon et de Madame Salima Tourki responsable du pôle jeunesse elle nous présente l’action de la ville et la fête de la jeunesse place de la gare

Interview des organisateurs du concours de balcon fleuri de Tarascon au côté de leur partenaire la mairie la communauté d’agglomération Alco Camargue Montagnette et Bricomarché Tarascon et les habitants Lise Bobbia et Gérard Davoine