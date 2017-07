FESTIVAL MUSIQUES DU MONDE A TARASCON DU 5 AU 26 AOÛT 2017

3ème édition du Festival des Musiques du Monde de Tarascon, un festival à danser !

Les concerts – l’Esprit Guinguette

Les orchestres jouant avant tout pour les danseurs, la programmation reflète cet aspect. Création de scènes et d’espaces qui se voudront festifs. Les grands orchestres swing seront là et les formations plus typiques aussi. Le tout réparti sur quatre soirées avec quatre thématiques différentes autour des musiques du monde à écouter et pour certaines… à danser.

L’interview Lucien LIMOUSIN maire de Tarascon, Raphaël LEMONNIER Conseiller Artistique et Michel Benguigui Producteur :

Concerts gratuit :

Samedi 5 août 2017

L’Argentine, histoires de Tangos

Samedi 12 août 2017

Russes et Tziganes

Samedi 19 août 2017

Amérique et Gospel

Samedi 26 août 2017

Bailar ! Bal Latinos et Caliente

Télécharger le programme

Site : http://www.tarascon.fr/tarascon-en-provence/visiter/actualite-visiter-tarascon.html&id_presse=5430