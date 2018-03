FESTIVAL INTERNATIONAL DU CARNET DE VOYAGE EN PROVENCE A LOURMARIN LES 24 ET 25 MARS 2018

Les 24 et 25 mars prochains, Lourmarin, un des plus beaux villages de France avec ses 15 galeries d’art, son château du XVe siècle, ses ruelles aux couleurs provençales, sera the place to be pour tous les amoureux du Carnet de voyage.

Carnettistes français et étrangers exposeront leurs œuvres originales, leurs carnets, leurs souvenirs de voyage, dans les nouveaux locaux de l’ancienne coopérative de fruits et légumes du village devenue La Fruitière Numérique, un lieu culturel propice à la pensée et à la créativité.

L’évènement organisé par l’association «Ici en Donezan» se déroulera à La Fruitière Numérique.

Ecoutez l’interview de M. Alex Ambrogiani

Des invités de prestige, une cinquantaine d’exposants, dont plus de 40 carnettistes originaires de France, d’Italie, d’Espagne et de Belgique : le salon international du carnet de voyage de Lourmarin sera le premier de cette importance en Provence. Expositions, dédicaces, conférences, ateliers adultes et enfants sont au programme, ainsi que des stages de croquis dans le village.

Liens :

https://www.carnetdevoyage-provence.fr/

https://www.facebook.com/carnetdevoyageprovence/

https://twitter.com/CVoyagePROVENCE