FESTIVAL DE COURTS MÉTRAGES AU THÉÂTRE ANTIQUE D’ARLES DU 31 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE 2017

2ème édition du Festival de Courts Métrage organisé par l’association Phare propose trois soirées de projection au Théâtre antique : des courts métrages nationaux et internationaux, en fiction, animation et documentaire, au Clair de Lune. Trois prix seront décernés : public, étudiant et professionnel, et le public sera invité à voter à l’issue de chaque projection. Tous les courts métrages primés seront diffusés lors de la soirée de clôture, le 2 septembre. La soirée se terminera par un ciné concert. Interview de Lisa JAVELAS chargée de com. et Maud CALMÉ directrice artistique du festival :

Financement participatif : https://fr.ulule.com/soiree-cloture-festival-phare/

Programme :

Jeudi 31 août : Soirée piscine

Courts métrages en animation, fiction et documentaire

Vendredi 1er septembre : Soirée Humour

Courts métrages en animation, fiction et documentaire

Samedi 2 septembre : Soirée de clôture – Courts métrages primés et Ciné-concert

Pour réserver vos places en ligne : https://www.helloasso.com/associations/phare/evenements/festival-phare-de-courts-metrages-6 Site : http://www.festival-phare.fr/ Facebook : https://www.facebook.com/Festival-Phare-1474630556155626/