FERMES D’AVENIR TOUR À ST MARTIN DE CRAU DU 21 AU 23 JUILLET 2017

L’Espace Cosmos basé à Saint Martin de Crau reçoit et organise la 13ème étape de l’opération “Fermes d’Avenir Tour”. Plus de 20 fermes en bio, biodynamie ou permaculutre, à visiter en Pays d’Arles les 21, 22 et 23 juillet sur le Fermes d’Avenir Tour : maraîchers, viticulteur, apiculteurs, jardins paysagers, productions de plantes médicinales, permaculteurs, arboriculteurs, projet en agroforesterie, mais aussi conférence,expositions, projections de films, ateliers, etc….

L’interview de Emilie DELERUE présidente de l’Espace Comos et Patrice BLAIN coordinateur pour l’association du “Fermes d’Avenir Tour”:

Site : http://www.fermesdavenirtour.org/etape/etape-13-saint-martin-de-crau/

https://www.facebook.com/espace.cosmos/