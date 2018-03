EXPOSITION J.GRIMO “PULSATIONS” À ARLES DU 13 AU 22 MARS 2018

Entre ces lignes, au creux de notre main, qui seraient les stigmates de nos premiers battements de cœur et celles qui rythment les tableaux de J. griMo, il y a assurément un lien. Toutes sont nées de ces pulsations qui nous accompagnent inlassablement, partout, depuis les anciennes convulsions de la roche dont nous percevons aujourd’hui les nervures, jusqu’au frémissement du vent qui se lève pour griffer les falaises et bousculer le linge mis à sécher. Le pouls d’un cœur immense auquel le nôtre fait écho.

Pour cette exposition, Joëlle griMo présente un ensemble de paysages abstraits traités sur toile dans différentes techniques, inspirés tantôt par la nature tantôt par notre environnement urbain.

Pulsations, exposition du 13 au 22 mars 2018, salle Henri Comte à Arles (derrière l’hôtel de ville). Ouvert en semaine tous les jours de 14h à 19h, samedi et dimanche de 11h à 18h. Entrée libre.



Interview de JOELLE GRIMO :

Vernissage le 16 mars à 18h30.

Site : http://j.grimo.free.fr/

https://www.facebook.com/J.Grimo