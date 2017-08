EXPOSITION DE VANESSA GILLES CHEZ ANNE CLERGUE GALERIE DU 9 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2017

Anne Clergue Galerie nous propose de découvrir le travail de la photographe Vanessa GILLES ” DOSTA ” du 9 septembre au 14 octobre 2017. Mais également le film photographique qui l’accompagne sera projeté à la Fondation Manuel Rivera Ortiz le Jeudi 7 Septembre à 18.30h suivi d’un débat. En présence de Vanessa Gilles et d’Esmeralda Romanez, présidente de la Fédération Européenne des Femmes Romanis et Voyageuses et de l’AMIDT, Association pour la Mémoire et l’Internement de la Déportation Tsigane et Marion Jeux, du Musée de la Résistance et de la Déportation d’Arles.



L’interview d’Anne CLERGUE et Vanessa GILLES :

Anne Clergue Galerie, 12 Plan de la Cour, 13200 Arles . Ouverture du mercredi au samedi, de 11.00h à 13.00h et de 15.00h à 18.00h – + 33 (0)6 89 86 24 02

Site : http://www.anneclergue.fr/

http://www.vanessagilles.com/film-photographique/