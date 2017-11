EXPO LAURENT COURVAISIER DU 7 NOVEMBRE 2017 AU 27 JANVIER 2018

L’artiste Laurent Corvaisier est l’hôte du centre d’art de la Ville d’Aubagne, Les Pénitents Noirs, chapelle du XVIIIe, du 7 novembre 2017 au 27 janvier 2018.

Il y expose plus d’une centaine d’oeuvres, grands formats, créés sur différents supports et selon des techniques variées, sérigraphies en noir et blanc,peintures, sculptures, céramiques, représentant des portraits, des scènes de vie, des paysages ou des compositions graphiques.

L’exposition accueillera aussi des originaux de ses illustrations pour les albums jeunesse édités chez Gallimard, Rue du Monde, Actes sud.

Interview de Coralie DUPONCHEL, directrice du centre d’art Les Pénitents Noirs :

Centre d’art Les Pénitents Noirs

impasse du colombier 13400 Aubagne

Tél. 04 42 18 17 26

du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Fermeture le 11 et 19 novembre et du 24 décembre au 1 er janvier 2018

Vernissage de l’exposition vendredi 10 novembre à 18h30

Entrée libre

Site : www.aubagne.fr/corvaisier