ETHNO BISTROT AUX MARAIS DU VIGUEIRAT LE 17 OCTOBRE 2017

Les Ethno bistrots du Musée de la Camargue prennent la clef des champs et s’installent hors les murs. Si l’ethno bistrot se balade, sa formule ne change pas : ethnologues ou historiens présentent un ouvrage, un film ou une conférence sur un sujet mis en musique et en saveurs au cours d’un repas à déguster. Une soirée complète durant laquelle on s’instruit, on tchatche et on se régale !

Pour l’occasion, le musée est accueilli aux Marais du Vigueirat. Site naturel propriété du Conservatoire du Littoral et classé Réserve Naturelle Nationale, les Marais du Vigueirat ont pour objectif de sensibiliser le plus grand nombre à la sauvegarde de l’environnement.

Ethno bistrot “Plantes et migrations”

Associé au musée, le site invite Véronique Mure, ingénieur et botaniste, à traiter de l’influence des migrations humaines en Camargue sur le développement des végétaux du territoire. Une soirée qui met à l’honneur la relation entre l’homme et les plantes, rythmée par les interventions musicales de l’Ethnomusicologue Henri Maquet.

Organisé par les Marais du Vigueirat et le Musée de la Camargue, Parc naturel régional de Camargue.

L’interview de Estelle ROUQUETTE conservatrice du Musée de la Camargue :

20 € – Sur inscription obligatoire aux Marais du Vigueirat avant le 12/10 :

04 90 98 70 91 ou visites.mdv@espaces-naturels.fr

Marais du Vigueirat

Chemin de l’étourneau

13104 Mas-Thibert

Site : http://www.museedelacamargue.com/

https://www.facebook.com/musee.programmation/