EN FAMILLE AU MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE L’ARLES ANTIQUE POUR LES VACANCES DE LA TOUSSAINT DU 25 AU 29 OCTOBRE 2017

En famille au Musée Bleu …

Des archéologues-plongeurs, d’incroyables histoires de dieux et d’animaux mythologiques, du conte et du théâtre d’ombre… Laissez-vous (ra)conter le musée en partageant un moment de découverte entre petits et grands.

Interview de Marie VACHIN responsable médiation (à gauche) :

Gratuit sur réservation au 04 13 31 51 48 – Enfants accompagnés d’un adulte

Site : http://www.arles-antique.cg13.fr/

https://www.facebook.com/museedepartementalarlesantique

Détail des animations :

VACANCES DE LA TOUSSAINT

Mercredi 25 octobre à 14h > Pour les 6-12 ans

Le végétal

Entre botanique et mythologie, cette visite permet d’associer chaque dieu à son végétal à travers des décors architecturaux dans les collections du musée.

Par Jennifer Ventura, médiatrice au musée.

Jeudi 26 octobre à 11h > Pour les 3-5 ans

Neptune est enrhumé

Une visite où l’on découvre le grand bateau Arles-Rhône 3 et l’univers du dieu Neptune, suivi d’un petit spectacle de théâtre d’ombre, invitant les enfants à résoudre l’énigme du dieu de la mer.

Par la Compagnie LunaSol et Geneviève Vergos-Rozan, médiatrice au musée.

Dimanche 29 octobre à 11h > Pour les 6-12 ans

À table avec les Romains

Mais que mangeait-on à l’époque romaine ? Une découverte des objets des collections liés aux repas et à la cuisine.

Par Christine Berthon, guide conférencière.