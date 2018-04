DU 10 AU 14 AVRIL FÊTEZ LE PRINTEMPS AVEC LES COMMERÇANTS ARLÉSIENS

Le Groupement des commerçants organise la “Fête du printemps” du mercredi 10 Avril jusqu’au Samedi 14 Avril. Diverses animations auront lieu place de la mairie et dans la ville le samedi : artistes peintres, démonstration de pâtisserie et ferronnier d’art, des ateliers de fleurs et plantes sauvages comestibles, maquillages pour les enfants le mercredi 11 et samedi 14 avril et un loto des fleurs avec de nombreux lots à gagner chez les commerçants participants.

Interview de Xavier SAVARY président du groupement des associations de commerçants Arlésien :

Site : http://arleshopping.fr/

https://www.facebook.com/Arleshopping/