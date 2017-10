DESTINATION SENIORS À ARLES LE RDV DES JEUNES DE PLUS DE 50 ANS LES 15 ET 16 OCTOBRE 2017

Venez à la rencontre de nos 50 exposants les 15 et 16 octobre 2017 au Palais des Congrès d’Arles, afin de trouver des solutions adaptées à votre mode de vie. De plus, diverses conférences sont prévues sur ces deux jours de salon.

Loisirs, patrimoine, bien-être, gastronomie et immobilier, autant de sujets qui vous concernent et pour lesquels les spécialistes sauront vous renseigner. Venez-vous informer et découvrir nos stands dans une ambiance chaleureuse et conviviale, avec en parallèle des animations, ateliers et spectacles.

L’interview de Stéphane PAGLIA président de la CCI du Pays d’Arles et d’Hervé SCHIAVETTI maire d’Arles :

Programme détaillé: http://www.destinationseniors.fr/