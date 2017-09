DES TOILES POUR UN TOIT EXPOSITION DE PEINTURES A SALON DE PROVENCE DU 21 AU 30 SEPTEMBRE 2017

“Des toiles pour un toit” exposition organisée par l’Association PEACE FOR WOMEN

Il s’agit d’une exposition de peintures qui se tiendra en deux temps :

– d’une part, dans les locaux de l’Office de Tourisme de Salon-de-Provence du 22 au 30 septembre 2017 dont l’artiste est “Stelaure”,

– d’autre part, à l’Espace Charles Trénet, à Salon-de-Provence le 1er octobre 2017 où exposeront 3 artistes : Stelaure, Sébastien Allart et Julie Ollala.

PEACE FOR WOMEN est une association, née de la volonté de venir en aide aux femmes et enfants vivant dans le besoin.

“Pour cela, nos mettons en place des partenariats avec des associations connues et reconnues et organisons des manifestations afin de récolter des fonds de manière ponctuelle pour des causes qui nous touchent dans nos coeurs de femmes et de mamans.”

C’est ainsi que nous organisons ces expositions à Salon en partenariat avec l’association “Kareen Mane, Aide aux enfants démunis”, dont les fonds iront au profit des enfants des rues de Madagascar, afin de leur apporter de la nourriture et de leur donner les premiers soins en cas de besoin.

L’interview de Marie De Andrade, trésorière et secrétaire de l’association PEACE FOR WOMEN :

Téléphone : 06 32 54 82 35.