DES JEUNES DE TOUTE L’EUROPE POUR LE CHANTIER DE LA CHAPELLE ST MICHEL DE CABANNES

La Mairie de Cabannes et l’association Concordia ont liè un partenariat pour un chantier de rénovation de la Chapelle Saint-Michel. Chantier confié à des jeunes venu de toute l’Europe qui ont travaillé pendant près de 2 semaines tout les matins accompagné d’un conseillé technique et avec l’architecte des bâtiments de France, l’après midi étant dédié à la rencontre des habitants de Cabannes et à la découverte de notre région.

Interview de François CHEYLAN adjoint et Myriam BERTO conseillère à la Maire de Cabannes, Florence MAZZOCCHETTI resp. région PACA CONCORDIA et Morgane SANQUER animatrice de vie pour Concordia :

Site : http://www.mairie-cabannes.fr/Journee-Portes-Ouvertes-au-chantier-de-la-Chapelle-Saint-Michel

https://www.concordia.fr/

