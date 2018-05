DES ÉTOILES ET DES FEMMES : PASSER UN CAP EN 1 AN AU CÔTÉ DE CHEFS ÉTOILÉS

Dans le cadre du projet Des Etoiles et Des Femmes , une information collective aura lieu le mardi 22 mai afin de sélectionner des femmes désireuses de passer un CAP en 1 an en alternance auprès de chefs étoilés et renommés du territoire.

L’interview de Myléne PHILIBERT Coordinatrice du projet pour la Maison de l’emploi du pays d’Arles, Amand ARNAL chef étoilés de la Chassagnette et parrain du projet et Caroline ALLEMAND directrice adjointe du pôle emploi d’Arles :

Renseignements et inscription (obligatoire) pour participer à cette information collective

04 90 97 52 72

paysdarles@desetoilesetdesfemmes.org

Site : https://www.facebook.com/desetoilesetdesfemmespaysdarles/

