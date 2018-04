DES CADEAUX À GAGNER AVEC LES FESTIVAL DE LA CAMARGUE

Le Festival de la Camargue et du Delta du Rhône en partenariat avec Soleil FM vous offre des places pour 2 personnes pour une sortie en bateau le 8 mai à 16h « découverte du Rhône en bateau», également des entrées pour découvrir le parc Ornithologique de Pont de Gau.

Et par tirage au sort un séjour à l’Auberge Cavalière du Pont des Bannes (séjour d’une nuit pour 2 personnes en petits déjeuners).

L’Hôtel 4****, L’Auberge Cavalière du Pont des Bannes aux Saintes Maries de la Mer, situé en plein cœur du Parc Naturel Régional de Camargue, vous propose une expérience de séjour unique et authentique pour vous ressourcer.

Entre Terre, Ciel et Eau, vous séjournerez en authentique Cabane de Gardian ou dans le mas Camarguais face au marais, goûterez à la cuisine de notre Chef Frédérick Pelletier au restaurant gastronomique Le Pont des Bannes et profiterez de toutes nos infrastructures sur place ; 2 piscines extérieures, tennis, SPA, bar, billard, juke box… Partez en balade à cheval, en calèche, vélo ou 4*4 au départ de l’hôtel ; nos écuries agréées FFE proposent des chevaux et poneys camarguais pour votre famille.

Plus d’informations sur le site de l’hôtel http://www.aubergecavaliere.com par téléphone au 04 90 97 88 88, et par email reception@aubergecavaliere.com.

PARTICIPEZ AU TIRAGE AU SORT POUR GAGNER VOTRE SÉJOUR A L’HÔTEL CAVALIÈRE :

Inscription par mail : contact@soleilfm.com

