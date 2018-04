DERNIÈRE LIGNE DROITE POUR LA 7ième COURSES D’ARLES LES ALPILLES DIMANCHE 29 AVRIL 2018

7ème édition des “Courses d’Arles les Alpilles” au profit de l’association Agir Contre le Cancer. Elle est organisée par BAM Sud Est au profit de l’association Agir contre le Cancer et soutenu par la Mairie d’Arles et des partenaires mobilisés pour un événement exceptionnel. Les départs et arrivées des courses auront lieu au complexe sportif Fournier le dimanche 29 avril, Course Nature de 32,5km à 09h et course Urbaine de 16km à 10h30.

Interview de Nadine CHARRIERE présidente de l’association Agir contre le Cancer, Yvan LAVILLE adjoint aux sports, Patricia CHAMPEL directrice des soins à l’hôpital Joseph Imbert et Florian FOURNIER de BAM SUD EST. :

Le retrait des dossards ce fait au complexe sportif Fournier le samedi 28 avril de 8h à 19h ou Dimanche 29 avril jusqu’à 8h30.

Le programme complet disponible en ligne.

Inscription en ligne : https://www.njuko.net/arles_alpilles_2018/select_competition

Site : https://www.facebook.com/Les-Courses-dArles-Les-Alpilles-183972384993334/

http://www.coursesarleslesalpilles.fr/

Souvenir 2017 départ marathon :