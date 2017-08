DÉCOUVERTE DES MARAIS DU VIGUEIRAT À DOS DE CHEVAL CAMARGUE

Une balade cheval à la découverte des paysages de Camargue, sansouïres, roselières, prairies temporaires, … mais aussi des oiseaux qui vivent dans cet espace naturel. En ce moment vous pouvez facilement observer les Cigognes, les Hérons cendrés, Aigrettes garzettes, grandes Aigrettes, … mais aussi des Ibis falcinelles!

Interview de Nathalie VERGÉ :

Départ tous les jours :

Balade d’une heure : à 15h et 18h30– 20€ par adulte, 15€ jusqu’à 12 ans

Balade d’une heure et demi : à 11h et 16h30– 30€ par adulte, 20€ jusqu’à 12 ans

Des balades à poney sont également possibles pour les plus petits!

Renseignements et réservations: 04.90.98.70.91