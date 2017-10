Les 7 et 8 octobre, Salon-de-Provence accueille la Coupe de France d’Athlétisme (Relais, spécialités et marche) au Stade Marcel Roustan (Entrée gratuite). Un événement sportif exceptionnel avec plus 1000 athlètes qui se mesureront.



L’interview de Nicolas ISNARD maire de Salon de Pce, Bachir BOUNEMOURA PDT de L’ACS et Pierre ALETTI directeur des compétitions :

Lien : http://acsalon.com/

https://www.facebook.com/AthleticClubSalonais/

http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5339