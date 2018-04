CONFÉRENCE LE VIN DE LA PROVENCE ANTIQUE À PARADOU SAMEDI 28 AVRIL 2018

L’association «Terres des Baux, d’hier à aujourd’hui» vous invite à la conférence « Le vin de la Provence antique » donnée par Gaëtan Congès, archéologue, ancien conservateur du patrimoine.

« Amenée en Provence par les Grecs, la viticulture a été adoptée par les peuples celte-ligures des alentours de Marseille, puis s’est largement répandue dans toute la Gaule à l’époque romaine. Lors de sa plus grande expansion, entre 50 et 200 de notre ère, sont installés d’énormes équipements pouvant produire et stocker jusqu’à 3500 hectolitres comme dans la villa des Toulons, à Rians (Var)…. »

Interview de Gaëtan Congès :

Le samedi 28 avril à 17h,

Lieu : Espace Agora Alpilles Maussane les Alpilles

Site : https://www.facebook.com/terresdesbaux/