CONFÉRENCE FERMES D’AVENIR TOUR “LE PARCOURS ÉCO-PAYSANS” À ST MARTIN DE CRAU DU 21 JUILLET 2017

L’Espace Cosmos basé à Saint Martin de Crau reçoit et organise la 13ème étape de l’opération “Fermes d’Avenir Tour”.

Soirée Conférence Enjeux & perspectives de l’agroécologie en territoire Alpilles-Crau-Camargue :” vers une vision novatrice du paysage “.

Modes de vies sobres, autonomie énergétique et alimentaire : Les clés pour retrouver la paix dans le monde

Philippe Gros abordera les concepts de sobriété et d’autonomie en agriculture afin de montrer que de se satisfaire de peu rend la vie bien plus facile dans la perspective d’un futur possible. À l’inverse il y dénoncera les effets pervers de la croissance verte et les fausses bonnes solutions du « business vert ». Pour finir, il présentera des exemples de choix de vies sobres et les actions qui ont été mises en œuvre par les associations et les collectifs au sein desquels il est engagé depuis de nombreuses années : éco-paysans, règles de construction paille, maison des jours meilleurs, etc.

Rendez-vous à 20h30 à l’espace Cosmos à Caphan (St Martin de Crau).

Table ronde avec : Émilie Delerue (Paysagiste DPLG, présidente de l’association « Espace Cosmos »)

Hélène Le Téno (Consultante en transition écologique, auteur du plaidoyer Fermes d’Avenir)

François Warlop (Agronome chez Groupe de Recherche en Agriculture Biologique)

Pierre Vétillard (Adjoint au développement durable à la Mairie d’Arles)

Philippe Gros (Formateur « Association pour la Promotion des Techniques Ecologiques » et « Éco-paysan »)

Bruno Forand (Facilitateur graphique)

L’interview de Philippe Gros (Formateur « Association pour la Promotion des Techniques Écologiques » et « Éco-paysan ») :

Site : http://www.fermesdavenirtour.org/etape/etape-13-saint-martin-de-crau/

https://www.facebook.com/espace.cosmos/

http://www.apte-asso.org/