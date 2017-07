CONFÉRENCE FERMES D’AVENIR TOUR “LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE” À ST MARTIN DE CRAU DU 21 JUILLET 2017

L’Espace Cosmos basé à Saint Martin de Crau reçoit et organise la 13ème étape de l’opération “Fermes d’Avenir Tour”.

Soirée Conférence Enjeux & perspectives de l’agroécologie en territoire Alpilles-Crau-Camargue :” vers une vision novatrice du paysage “.

Modes de vies sobres, autonomie énergétique et alimentaire : Les clés pour retrouver la paix dans le monde

Hélène Le Téno (Consultante en transition écologique, auteur du plaidoyer Fermes d’Avenir) Vers une agriculture plus résiliente sur le territoire, dans un monde en pleine transition. Dans une approche prospective, comment inventer et déployer une agriculture robuste pour le territoire demain ? Changement climatique, évolutions démographiques et économiques globales et locales, évolution des attentes des habitants : autant de raisons de développer une agriculture qui prend soin de la terre et des hommes, pour produire abondamment et durablement une alimentation saine, tout en préservant capital naturel et patrimoine. En s’appuyant sur le Plaidoyer Fermes d’avenir qu’elle a piloté en 2016, Hélène Le Teno détaillera les nombreux bénéfices qui peuvent être attendus d’une agriculture agro-écologique demain.

Émilie Delerue (Paysagiste DPLG, présidente de l’association « Espace Cosmos ») Introduction et contextualisation sur les paysages de la Crau, un paysage qui se prête à l’agroécologie Présentation du projet COSMOS comme espace d’expérimentation et couveuse en agroécologie. Un projet qui se déploie lien avec les acteurs de la formation (éco-paysan, MFR…) et qui contribue à l’essaimage de cette approche novatrice en lien avec les politiques et les acteurs du territoire pour la mise en réseau des initiatives et l’installation des jeunes « agro-écolo- culteurs ». E. Delerue expliquera en quoi ce projet d’éco-lieu d’expérimentation en agroécologie se propose de répondre aux enjeux d’avenir et aux attentes de la population locale en matière de transition écologique.

Rendez-vous à 20h30 à l’espace Cosmos à Caphan (St Martin de Crau).

Table ronde avec : Émilie Delerue (Paysagiste DPLG, présidente de l’association « Espace Cosmos »)

Hélène Le Téno (Consultante en transition écologique, auteur du plaidoyer Fermes d’Avenir)

François Warlop (Agronome chez Groupe de Recherche en Agriculture Biologique)

Pierre Vétillard (Adjoint au développement durable à la Mairie d’Arles)

Philippe Gros (Formateur « Association pour la Promotion des Techniques Ecologiques » et « Éco-paysan »)

Bruno Forand (Facilitateur graphique)

L’interview de Hélène Le Téno (Consultante en transition écologique, auteur du plaidoyer Fermes d’Avenir) et Émilie Delerue (Paysagiste DPLG, présidente de l’association « Espace Cosmos ») :

