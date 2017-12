CONCERT DU TRIO MEDICI ET DE LA VIOLONISTE SYLVIE GAZEAU CHAPELLE DU MÉJAN ARLES LE 10 DÉCEMBRE 2017

L’association du Méjan propose un concert du Trio Medici et de la violoniste Sylvie Gazeau le dimanche 10 décembre 2017 à 11h.



L’interview de Camille GIBILY :

Au programme :

Gustav Mahler : Quatuor pour piano et cordes

Sergueï Rachmaninov : Trio élégiaque n° 1 pour piano, violon et violoncelle

Gabriel Fauré : Quatuor n° 1 pour piano et cordes en ut mineur, opus 15

Franz Schubert : Notturno pour piano, violon et violoncelle, opus 148, D. 897

Trio Medici & Sylvie Gazeau

Le dimanche 10 décembre 2017

11 heures

Chapelle du Méjan

Place Nina-Berberova – 13200 Arles

Téléphone : 04 90 49 56 78

mail : mejan@actes-sud.fr

Site : http://lemejan.com/