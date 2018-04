CONCERT DE PRINTEMPS À TARASCON DIMANCHE 15 AVRIL 2018

Le Cercle de Musique présente le ” le printemps du classique ” dimanche 15 avril 2018 à 17h30 Collégiale Sainte Marthe à Tarascon, avec l’orchestre de chambre des Deux Rives sous la direction de Pascal Bondis avec le jeune violoniste virtuose Yardani Torres Maïani et l’organiste Jean-Marie Puli.

L’interview de Thierry MANTOUX du Cercle de Musique :

Programme :

Concertino pour orgues et cordes de Joseph Haydn

Concerto pour violon et orchestre opus 6 N°5 de Pietro Nardini

Sonate pour violon et orgues d’Antonio Vivaldi

Concerto pour orgues et orchestre opus 4 n°6 en si bémol majeur de G.F. Haendel

Site : https://www.lecercledemusique.org/

https://www.facebook.com/lecercledemusique/