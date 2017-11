CONCERT DE GLASS HARMONICA ET HARPE AU MUSÉE RÉATTU À ARLES VENDREDI 10 NOVEMBRE 2017

Le Musée Réattu à Arles propose un concert de ” GLASS HARMONICA et HARPE ” par Thomas Bloch et Pauline Haas. Vous pourrez entendre les sonorités si particulières de cet instrument rare lors de ce concert interprété par le spécialiste Thomas Bloch et Pauline Haas, harpiste. Oeuvres classiques et contemporaines offriront au public l’occasion de découvrir cet instrument méconnu ainsi que ce magnifique coffret.

Ecouter l’interview de Thomas Bloch :

Au programme de la soirée :

– Nino Rota: Venezia, Venaga, Venusia

– J.J.S. von Holt Sombach: 1ère Suite

– Anonyme (traditionnel) Iguazu

– Thomas Bloch: Adagio K1418

– Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio et Rondo K.617

– Félix Godefroid: Etude de Concert en Mi bémol mineur

– Michel Redolfi: Quelques songes sur pont suspendu

– Gaetano Donizetti: Fantaisie sur Lucia di Lammermoor

– Pauline Haas: Iguales al nacer

Informations Pratiques :

Vendredi 10 novembre à 18h

Au musée Réattu- Arles. Gratuit.

Sur réservation au 04 90 49 37 58.

10 rue du Grand Prieuré – 13200 ARLES

Accès dans la limite des places disponibles

Site : http://www.museereattu.arles.fr

https://www.facebook.com/museereattu/