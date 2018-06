COMBIEN BIEN VIVRE AU QUOTIDIEN LA PRÉCOCITÉ INTELLECTUELLE

Grans Handynamique vous invite à participer à une nouvelle rencontre interactive sur la précocité intellectuelle le samedi 16 juin à 14h à la maison des associations de Grans.

Suite aux demandes des participants, à l’issue de la précédente rencontre, nous allons construire ensemble un kit “Bien vivre au quotidien en tant qu’EIP et parent d’EIP”, un recueil de conseils à tester, conseils avisés issus des expériences de parents, enfants, professionnels de santé et éducateurs, accompagnés de ressources pédagogiques, d’outils pratiques et de matériels spécifiques qui améliorent le quotidien de nos EIP.

Seront notamment présents pour répondre à vos questions Sabrina Guillaume, psychothérapeute et psychanalyste très concernée par les EIP et les adultes HPI, ainsi que d’autres professionnels de la santé (psychométricienne, ostéopathe…) et une enseignante de l’école de Grans.

Interview de Claire Levicq :

Inscription/renseignements par tel au 06 29 58 67 60 (Claire Levicq) ou par mail grans.handynamique@gmail.com

Gratuit si adhésion à l’association Grans Handynamique (10 euros) – Urne aux dons pour les non-adhérents.

Site : https://www.facebook.com/grans.handynamique

