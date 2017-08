CINÉ CONCERT ST ÉTIENNE DU GRÈS “L’AGRICULTURE EN PROVENCE” JEUDI 10 AOÛT 2017

« l’Agriculture en Provence » Images perdues et retrouvées Réalisation : Claude Boisson

Scènes de la vie quotidienne mises en musique par Pierre-Laurent Bertolino

Ce ciné-concert relate l’histoire de l’agriculture en Provence grâce à des images d’archives rares et inédites. Pour sauvegarder notre patrimoine audiovisuel sur notre territoire, Arpenteurs d’images et Ciné Mémoire organisent une collecte de films pour prêt.

Ils numériseront gratuitement, sauvegarderont et valoriseront vos films.

Pour tout renseignement : 04 91 62 46 30

ou par mail infocm@cinememoire.net