CHRISTIAN MOURISARD RENOUVELÉ AU POSTE DE PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DES OFFICES DE TOURISME

Lors de l’assemblée générale élective de la Fédération Nationale des Offices de Tourisme, en date du 15 Mai, un nouveau conseil d’administration a été élu. Il est composé de 38 membres, issus de trois collèges, représentatif des différents échelons territoriaux pour le premier(communautés de communes, communautés d’agglomération, et métropoles). Stations classées et relais territoriaux (union départementales et fédérations régionales des Offices de Tourisme) constituent les deux autres collèges. Suite à l’assemblée générale, le conseil d’administration s’est réuni pour élire le président et son bureau. Christian MOURISARD, président sortant, a été élu à l’unanimité par ses pairs. Christian MOURISARD est également adjoint au Patrimoine et Tourisme de la ville d’Arles, Président de l’Office de Tourisme d’Arles, Président de la Fédération Régionale des Offices de Tourisme de Provence Alpes Côte d’Azur, Vice-Président d’ICOMOS France, Vice Président de l’Association des Biens Français du Patrimoine Mondial et Membre de la Commission Nationale du Patrimoine et de l’Architecture.

