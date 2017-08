CAMARGUE GOURMANDE PENDANT LA FÉRIA DU RIZ A ARLES DU 8 AU 10 SEPTEMBRE 2017

Prolongez l’été en septembre et venez découvrir Camargue Gourmande à Arles, manifestation organisée par l’Office de tourisme d’Arles.

Camargue Gourmande est la 13e édition de cette manifestation, pendant la Feria du riz.

Pendant trois jours découvrez les produits du terroir d’ Arles, de la Camargue et de tout le pays d’Arles et son artisanat. Cette année encore de nombreux exposants vous attendent pour vous présenter les huiles d’olives AOC, le riz de camargue, la viande de taureau de Camargue AOP, le miel, les fruits et légumes bio, les différents vins du Pays d’Arles, la bière de riz, les sauces barbecues, les macarons et les glaces au lait de jument de Camargue . Et pour faire un clin d’œil à la Camargue, pays du cheval camarguais, quoi de mieux que le fabricant de selles camarguaises ou les savons et voiles corporels au lait de jument de Camargue, les objets en bois flottés et les plantes aromatiques. Ainsi que la participation du Parc Naturel Régional de Camargue.

Camargue gourmande, c’est gratuit ! Alors rendez-vous le vendredi 08 et samedi 09 septembre de 10h à 20h, et le dimanche 10 septembre de 10h à 18h.

