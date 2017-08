CAFÉ DES PARENTS SAMEDI 2 SEPTEMBRE 2017

L’association “Une si belle différence” propose comme chaque premier samedi du mois un moment convivial, d’échanges, de partages autour d’un café ou un thé…

On discute, on s’échange les trucs et astuces et s’entraide pour les questions administratives!!

Venez nous rejoindre!!!

L’association Une Si Belle DIFFERENCE est née d’un constat, d’une envie.

Le constat que beaucoup trop de parents ayant un enfant porteur de handicap se retrouvent à devoir traverser et affronter un parcours du combattant. Parcours dans lequel on perd de l’énergie, du temps et des informations, trois éléments pourtant si précieux pour aider et accompagner nos enfants au quotidien.

Cette action sera prochainement proposée dans le Vaucluse.

Entrée gratuite

samedi à 9:00 – 12:00 salle Jean Jaurès à St Rémy de Provence.

Site : http://unesibelledifference.com/