BAUTEZAR VOUS INVITE À SUIVRE L’ÉTOILE DES BAUX DU 26 DÉCEMBRE 2017 AU 5 JANVIER 2018

Bautezar invite petits et grands au travers des ruelles du village à retrouver l’étoile qui le guida jusqu’aux Baux-de-Provence. Il vous conte, à sa façon, son histoire et celle de la comète d’argent. Selon la légende, le roi mage Balthazar (Bautezar en provençal), après avoir déposé ses présents dans la crèche de Bethléem poursuivit son périple suivant la belle étoile qui illumine depuis plus de deux millénaire la cité Baussenque. Ses descendants, les seigneurs des Baux, brandissaient fièrement leur étendard rouge portant l’étoile à seize rais entonnant leur devise “Au hasard, Balthazar !”.

L’interview de Noêl Charles REMAUD comédien de l’asso. vallée des baux arts :

Du 26 au 29 décembre et 2 au 5 janvier à 14h

Visite théâtralisée et costumée

Durée → 30 minutes

Gratuit et sur inscription auprès de l’Office de tourisme

Tél. 04 90 54 34 39

tourisme@lesbauxdeprovence.com

Le programme complet des fêtes de Noël aux Baux.

