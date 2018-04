ATELIERS LA BONNE GRAINE DES ALPILLES AVEC LE PARC NATUREL RÉGIONAL DES ALPILLES LE 4 MAI 2018

Depuis le mois de septembre nouveau rendez-vous mensuel du Parc naturel régional des Alpilles. Tous les premiers vendredis du mois nous vous invitons à participer à un atelier dans les jardins de la Maison du Parc au 2 boulevard Marceau : “La bonne graine des Alpilles”

Totalement gratuit, pour amateurs ou jardiniers confirmés, nous vous attendons avec Nathalie Fage pour un moment de partage et de convivialité sur le thème des graines et du jardin.



Interview de Nathalie FAGE :

Programme :

Vendredi 4 mai aux Sentiers de l’Abondance à Eygalières

Visite des jardins esthétiques, pédagogiques et productifs.

Atelier : les bonnes herbes de nos jardins à déguster.

Vendredi 1er juin

Les soins naturels aux plantes.

Samedi 16 – Dimanche 17 Juin : « Bienvenue dans mon jardin au naturel »

Les jardiniers vous accueillent chez eux. Avec le CPIE Rhône Pays d’Arles.

Vendredi 6 juillet

Récolte des graines au jardin et dégustation des légumes et fruits de son potager.

Invité spécial : un chef cuisinier.

Télécharger tout le programme jusqu’en juillet 2018 :

GRATUIT. Inscription conseillée au 04 90 90 44 00

Parc naturel régional des Alpilles

2 Bd Marceau 13210 St-Rémy-de-Provence

04 90 90 44 00 – www.parc-alpilles.fr

