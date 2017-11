ATELIERS DU SAMEDI À L’ESPACE COSMOS À ST MARTIN DE CRAU LE 18 NOVEMBRE 2017

Dans le cadre du Mois de l’ESS et pour fêter ses 1 an d’existence l’Espace Cosmos propose “Les Ateliers du Samedi”. Des ateliers Cuisine, Bien-être, Jardinage, Arts Créatifs, Zéro Déchet et dès décembre un marché de producteurs alimentaire et ménager BIO. Resto et buvette BIO locale et de saison aussi !

L’occasion pour les porteurs de projet de présenter et tester leurs activités et pour les visiteurs d’expérimenter des ateliers qui vous donnerons des outils pour un mieux-être et un art de vivre plus écologique et créatif ! Une opération qui aura lieu chaque 3eme samedi du mois.