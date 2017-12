ATELIER COMMUNICATION INTUITIVE AVEC LES ANIMAUX À TARASCON LE 2 JANVIER 2018

La Dr Vétérinaire Anna Evans viendra nous présenter la Communication Intuitive avec les animaux sous forme d’atelier, et nous en fera la démonstration en direct. Elle pourra ensuite pratiquer sur rendez-vous, une consultation privée avec des animaux amenés par des participants.

Ses livres seront disponibles et pourront être dédicacés.

Inscription avant le 20 décembre à cet atelier payant.

Son objectif est d’améliorer la compréhension entre les hommes et les animaux afin de nous aider à reconnaître ce qu’est la véritable dimension du monde animal et que nous vivions ensemble le plus harmonieusement possible.

L’interview du Dr Vétérinaire Anna Evans :

Site : http://www.fondationannaevans.org/

https://www.facebook.com/communication-animale-Anna-Evans-220667554650649/