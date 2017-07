ARGILA 14ème ÉDITION DE LA BIENNALE DU MARCHÉ INTERNATIONAL DE LA CÉRAMIQUE À AUBAGNE LE 5 ET 6 AOÛT 2017

Organisée par la métropole Aix-Marseille-Provence – Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, la 14e édition d’ARGILLA France, biennale internationale de la céramique se tiendra à Aubagne les 5 et 6 août 2017. L’entrée est gratuite. Premier marché de France à ciel ouvert et résolument international, ARGILLA accueillera cette année 250 céramistes venus du monde entier et sélectionnés avec minutie par un jury lui aussi international. Vingt-et-une nations représentées, dont certaines pour la toute première fois à Aubagne, se retrouveront dans le coeur de ville autour d’une passion commune, l’argile, l’art et le travail de la terre. ARGILLA offre également à chacune de ses éditions une place de choix à un pays invité d’honneur, cette l’année l’Espagne. Un espace dédié sur le marché accueillera 35 artisans ibériques, et deux expositions rarissimes seront présentées pour la première fois en France : « Expansions … confluences » de Joan Serra et Mia Llauder du 3 juin au 9 septembre 2017 au Centre d’art des Pénitents noirs et « BARRO.es, Terres d’Espagne» à l’Espace des Libertés du 1er au 19 août 2017.