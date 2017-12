APPEL A FINANCEMENT PARTICIPATIF POUR LE FESTIVAL CONVIVENCIA 2018

Depuis 16 ans, à Arles, la Semaine de Convivència, festival de musiques du monde propose au public des concerts gratuits basés sur des coups de coeur à découvrir et partager, dans un environnement éco-responsable, solidaire et citoyen. Hors des sentiers battus, ce festival de musiques du monde basé sur la découverte permet à la population d’accéder à une programmation “coup de cœur“ d’artistes rares et de grande qualité.

Avant et après les concerts, le public peut rencontrer durant la semaine les acteurs locaux de la transition et de l’économie sociale et solidaire, de s’informer et participer à des ateliers pour s’initier à de nouveaux gestes, respectueux des autres et de l’environnement.

C’est pourquoi l’association lance une campagne de financement participatif. Soutenez “ la semaine de Convivència“ à Arles festival de musiques du monde, 17ème édition du 9 au 14 juillet 2018, square Léon Blum organisé par l’association Attention Culture.

L’interview de Stéphane PERRIN (à gauche au côté de Jean COLOMINA ) membre de l’asso. Attention Culture :

Pour soutenir l’action connectez-vous sur le site Provence Booster : https://www.helloasso.com/associations/association-attention-culture/formulaires/1

Site : www.lasemaineconvivencia.org

https://www.facebook.com/convivencia13200/