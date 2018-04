ANTENNE EST À VOUS : PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION DES ÉTOILES ET DES FEMMES MENÉE SUR LE PAYS D’ARLES

L’antenne est ouverte tous les mardis aux acteurs de notre territoire associations, artistes, maires, etc…

Le mardi à 10h rediffusion le mercredi à 22h et le jeudi à 19h.

Animation et contacts : Hakim YCKACHE

17 avril 2018 : Invités : Mylène PHILIBERT coordinatrice du projet des étoiles et des Femmes, Caroline ALLEMAND directrice adjointe du Pôle Emploi d’Arles, Nadine DALIÉ responsable de l’équipe entreprise du Pôle Emploi d’Arles, Sylvie MARÉCHAL conseillère formation continu pour le GRETA Ouest 13 d’ISTRES, Dominique LECOQ directeur de UFA Charles PRIVAT d’Arles et Armand ARNAL Chef de la CHASSAGNETTE et parrain de l’opération.

Contact informations :

Mylène PHILIBERT

Chargée de mission

Maison de l’emploi du Pays d’Arles

13310 Saint Martin de Crau

04 90 97 52 72

https://www.pole-emploi.fr/annuaire/arles-13150

