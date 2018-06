ANTENNE EST À VOUS : LE FOOT ET L’ART AVEC LES ÉDITIONS L’ART DIT

L’antenne est ouverte tous les mardis aux acteurs de notre territoire associations, artistes, maires, etc…

Le mardi à 10h rediffusion le mercredi à 22h et le jeudi à 19h.

Animation et contacts : Hakim YCKACHE

05 juin 2018 : Le foot et l’art, avec Catherine Strumeyer des Éditions l’Art Dit, Martial Gerez, co-auteur de Propos sur l’art et le foot avec Tayeb Belmihoub et Claude Laporte, président de l’office des sports d’Arles.

Ecouter l’émission :

Site : https://www.editions-lart-dit.fr/

https://www.facebook.com/lartdit/

