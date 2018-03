ANTENNE EST À VOUS : FOIRE AUX PLANTES ET À LA BIO DIVERSITÉ À ARLES DIMANCHE 25 MARS 2018

L’antenne est ouverte tous les mardis aux acteurs de notre territoire associations, artistes, maires, etc…

Le mardi à 10h rediffusion le mercredi à 22h et le jeudi à 19h.

Animation et contacts : Hakim YCKACHE

13 mars 2018 : Invités : Emilie DELERUE de l’association Espace COSMOS, Pierre VETILLARD Adjoint Délégué à la Transition écologique et énergétique (Parcs et jardins), et Aurélie Quencez Chargée de mission ‘’médiation territoriale et communication’’ Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Rhône-Pays d’Arles; pour nous présenter la Foire aux plantes et à la biodiversité qui aura lieu ce dimanche 25 mars 2018 à Arles.

Ecouter l’émission :

Site : http://www.ville-arles.fr/environnement/developpement-durable

https://www.facebook.com/espace.cosmos/

