ANTENNE EST À VOUS : 33ème FÊTE DU PRINTEMPS DE ST MARTIN DE CRAU DU 12 AU 13 MAI 2018

L’antenne est ouverte tous les mardis aux acteurs de notre territoire associations, artistes, maires, etc…

Le mardi à 10h rediffusion le mercredi à 22h et le jeudi à 19h.

Animation et contacts : Hakim YCKACHE

1er mai 2018 : Invités : Corine BOUYA adjointe déléguée aux fêtes et traditions de la ville de St Martin de Crau, Manola MARTIN de l’asso. Couleurs Passions, Laurence TOSI asso. Li Prouvençau et l’APASMC, Martine BARANGER Secours Catholique, Jean Claude LABORIE pdt asso. Amicale Crau Philatélie et Julien TROIN agent Peugeot SMC et représentant les concessionnaires St Martinnois participant à la Fête du Printemps.

Ecouter l’émission :

Le programme complet de la Fête du printemps

Site : https://www.saintmartindecrau.fr/Fete-du-Printemps.html

