ANTENNE EST À VOUS : 10ème FESTIVAL DE LA CAMARGUE DU 7 AU 13 MAI 2018

L’antenne est ouverte tous les mardis aux acteurs de notre territoire associations, artistes, maires, etc…

Le mardi à 10h rediffusion le mercredi à 22h et le jeudi à 19h.

Animation et contacts : Hakim YCKACHE

26 avril 2018 : Invités : Anne Durget responsable événements du festival et et Frédéric Lamouroux directeur du parc ornithologique de pont de Gau, pour nous présenter la 10ème édition du Festival de la Camargue et du delta du Rhône du 7 au 13 mai 2018. L’émission sera rediffusée ce vendredi à 19h.

Site : https://festival-camargue.fr

