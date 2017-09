ANIMATION ROMAINE JOURNÉE DU PATRIMOINE À ST ETIENNE DU GRES LE DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017

Pour les journées du européennes du patrimoine le village de Saint Étienne du Grès à choisi le thème de la Romanité.

Ils sont venus, ils ont vécu et les voilà revenus! Qui? Les Romains bien sûr dont il reste des vestiges du passage à Saint-Etienne du Grès.

Dimanche 17 septembre, ils sont de retour, grâce à la Légion VI qui fait les très belles heures de tous les spectacles de la région, grâce à l’association Via Temporis.

A Notre-Dame du Château, toute la journée, ils proposent un vrai camp romain, des ateliers pour les plus jeunes (poterie, fabrication de monnaies, gladiateurs…), et de nombreuses animations à partir de 9 heures.



Interview de Philippe FERRANDO président de l’asso. Légion VI :

Découvrez ci-dessous le programme complet des animations gratuites.

Site : https://www.saintetiennedugres.com/

https://www.legio6victrix.com/