ANIMATION DE NOËL À TARASCON DU 24 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE 2017

À Tarascon, entrez dans le monde merveilleux de Noël ! Du 24 au 26 Novembre, Noël au cœur des Traditions Provençales,

Visitez dans le centre historique le traditionnel marché de Noël avec son célèbre marché aux santons avec plus de 60 artistes et maîtres santonniers.

Laissez-vous conter la tradition des 13 desserts et du gros souper, la légende des santons, initiez-vous à la danse Provençale.

Découvrez aussi la grande ronde di Pastre, assistez au cortège aux flambeaux et aux divers spectacles dont celui du groupe de Jean François Gérold et le Condor, la célèbre Capouliero de Martigues, ou l’évocation des Pastorales des Santons de Provence.

Régalez-vous de bons produits régionaux avec les commerçants et artisans locaux ou de nos villes jumelles.

Tarascon donne aussi rendez-vous aux enfants les 2 et 3 décembre pour le Merveilleux noël avec de nombreuses animations.

De nombreuses animations attendent les enfants: Lectures de Contes, ateliers et jeux, patinoires, des spectacles chantés et dansés, les parades du père-noël et des toons, les animaux du Père noël, la bourse aux jouets, un marché des saveurs & douceurs de noël et un spectacle magique de son, d’images et de lumières : projection d’un calendrier de l’avent géant en 3D sur la façade de l’hôtel de ville…

Le Merveilleux noël des enfants les 2 et 3 décembre à Tarascon

Spectacles et animations gratuites pour petits et grands à vivre en famille sans modération !

Vivez l’événement en direct sur Soleil Fm le samedi 2 toute la journée.

L’interview de Lucien LIMOUSIN (au centre) Maire de Tarascon :

Vivez l’événement en direct sur Soleil Fm le samedi 25 et le samedi 2 toute la journée.

Le programme complet

Site : http://www.tarascon.fr/

https://www.facebook.com/Tarascon-en-Provence-145859319387/