ACCM : JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART À ARLES LE 7 ET 8 AVRIL 2018

06 avril 2018

Les journées européennes des métiers d’art auront lieu les 7 et 8 avril et ont pour but de faire découvrir les métiers d’art au grand public. Elles s’adressent aux curieux de tous horizons. Cette année, l’association Caravane de Pygmalion organise des manifestations originales avec des artisans et professionnels d’art installés sur le territoire d’ACCM.

Au menu, des visites d’ateliers, des expositions et des animations.

Pour toutes informations sur le programme de la ville d’Arles : www.journeesdesmetiersdart.fr

Interview de Madame Martine PLANQUE président de l’asso. la caravane de Pygmalion :

