ACCM : BILAN DU MOIS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 2017

23 février 2018

Le temps du bilan est arrivé pour le mois de l’ESS 2017, une action menée sur le territoire par ACCM ! Rencontres, débats, découverte des acteurs de l’ESS du territoire et en point d’orgue le vendredi 24 novembre “Les rencontres de l’ESS” : une journée d’échanges organisée par la communauté d’agglomération ACCM, réunissant les acteurs de l’ESS et la Fondation Luma à l’Atelier des forges (de 8h30 à 18h – Arles – Parc des ateliers, chemin des Minimes).

Interview de Mme Hamina Afkir, vice-présidente d’ACCM déléguée à l’économie sociale et solidaire, Carole Guillet-Vallat rep. service action et développement éco. de l’ACCM et André Geyer chargé de mission éco. circulaire et responsable ACCM :

